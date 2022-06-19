Забирали усіх, навіть батюшку: окупанти збісилися після вибуху біля офісу колаборантки в Мелітополі

Окупанти збісилися після вибуху біля офісу колаборантки в Мелітополі/ Facebook, subbota.ua

В окупованому Мелітополі після вибуху біля офісу колаборантки Олени Шапурової російські загарбники влаштували масові обшуки. Багатьох місцевих жителів взяли у полон.

Загарбники затримали навіть священника – його забрали з Біблією в руках просто з площі Перемоги, де він у той момент звершував молебень. Про це розповідає місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Вибух стався ще 17 червня. Його деталі і те, як на нього відреагували окупанти, видання повідомило у неділю, 19 червня.

Зазначається, що у п'ятницю, 17 червня, близько 19:20 прогримів вибух неподалік авто ВАЗ2101, яке було припарковане поруч із промислово-економічним коледжем (колишній автомоторний технікум), директором якого була колаборантка Олена Шапурова. Бомба вибухнула в кущах.

Як розповіла одна зі свідків події, яка у той момент перебувала у безпосередній близькості від епіцентру вибуху, вибухова хвиля їй прийшлася на ноги. Проте, за її словами, уламків не було, тому вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Люди, які ловили Wi-Fi поруч, після вибуху порозбігалися.

Окупанти після цього заблокували проїзд усім машинам у районі зупинки "Дитячий садок". При цьому автомобіль, неподалік якого стався вибух, зупинили, усіх вивели з машини і поставили на коліна.

У виданні зазначають, що вночі й на наступний день окупанти проводили масові обшуки і багатьох людей затримали, навіть пастора церкви Валентина Журавльова (власника ветклініки "Айболіт").

Відомо, що колаборантку Олену Шапурову, яку Міністерство освіти і науки України звільнило з посади, уже закрила технікум, директором якого вона була.

"Ця тема їй перестала бути цікавою. Нині будівлю коледжу перетворили на департамент, куди зганяють школярів для складання фейкових тестів", – пише "Ріа-Мелітополь".

Раніше повідомлялося, що біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області в Мелітополь у неділю, 12 червня, пролунав потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Нагадаємо, мешканець Мелітополя на Запоріжжі, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, наважився на ризикований крок. Він просто під носом в окупантів перекреслив російські триколори, які були намальовані колаборантами на бетонній огорожі по периметру аеродрому.

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