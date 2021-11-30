Twitter заборонятиме публікувати фото людей без їхньої згоди

Twitter буде видаляти фото / Somag News

Користувачі Twitter зможуть видаляти фотографії з соціальної мережі за запитом інших користувачів.

Йдеться про фото, де відображені приватні особи без їх згоди, йдеться в блозі соцмережі.

"Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, в яких немає явного образливого змісту, за умови, що вони розміщені без згоди зображеної особи", - сказано в повідомленні.

Тобто, з соцмережі будуть видаляти публікації, якщо Twitter отримає повідомлення про те, що фотографія або відеозапис були опубліковані без згоди людини, яка на них зображений.

Однак, дане правило не буде поширюватися на фото і відео за участю громадських діячів або, якщо повідомлення опубліковано в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

Нагадаємо, Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи у Twitter підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Мінцифри Apple з Apple.

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