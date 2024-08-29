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Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

Даяна Швець
29 серпня 2024, 18:32
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Телефони вартістю 300 доларів США або менше, пропонують набагато більше функцій і можливостей, ніж ви могли очікувати.
Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони
​ Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони / Фото: ua.depositphotos.com

Шукаючи бюджетні смартфони, люди часто опиняються перед вибором – чи обрати телефон, який приносить задоволення, чи такий, який служить довго?

Експерти порталу CNET перевірили та назвали чотири телефони, що заслуговують на увагу. Їхня ціна не перевищує 300 доларів, однак вони є прекрасним вибором.

Такі телефони, як-от Moto G Power 5G (2024) від Motorola та Galaxy A25 5G від Samsung, пропонують набагато більше функцій і можливостей, ніж ви могли очікувати.

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За словами експертів, ці гаджети мають NFC для безконтактних платежів, дисплеї з високою частотою оновлення 120 Гц для ігор і плавну анімацію, підтримку бездротової зарядки та роки оновлень програмного забезпечення, що робить їх більш універсальними, ніж будь-коли.

Який найкращий телефон до 300 доларів?

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power 5G — це найуніверсальніший варіант із цього огляду. Він пропонує одразу декілька переваг. Наприклад, бездротову зарядку, екран із високою частотою оновлення 120 Гц, Google Pay для безконтактних платежів і фантастичний дизайн із веганської шкіри.

До речі, камера теж дуже хороша, адже робить чіткі фотографії в яскравому середовищі, і має процесор, здатний виконувати більшість повсякденних завдань.

Найголовніше, як підкреслюють експерти, ви отримаєте телефон, яким приємно користуватися, не перегружаючи його зайвими наворотами, які ми бачимо в телефонах дорожчих цін.

Найкращий телефон для швидкої зарядки

OnePlus Nord N30 5G

Як розповідають експерти, OnePlus Nord N30 5G має багато корисних функцій, а його швидкість заряджання 50 Вт є відмінною для цього цінового діапазону.

"Телефон може заряджатися від 0% до 100% за 45 хвилин, а більшості інших телефонів вартістю 300 доларів або менше, потрібно від 90 хвилин до двох годин, щоб зробити те саме. Його великий 6,72-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1080p працює з частотою оновлення 120 Гц і забезпечує плавну анімацію програм, ігор, веб-сайтів і потокового відео", - розповідають експерти.

Також цей смартфон буде знахідкою для тих, хто любить фотографувати, адже на відкритому повітрі з достатньою кількістю світла може робити гарні, детальні фотографії.

Що таке смартфон

Мобільний телефон (сучасний - як правило, із сенсорним екраном), доповнений функціональністю розумного пристрою, фактично завжди оснащений камерою, а також фронтальною камерою, призначеною для здійснення відеодзвінків, відеоконференцій і фотографування селфі, пише Вікіпедія.

Найкращий дешевий телефон для тривалого використання

Samsung Galaxy A25 5G

Експерти виділяють Samsung Galaxy A25 5G, адже виробник обіцяє чотири роки основних оновлень ОС Android та 5 років патчів безпеки. Зважаючи на те, що він вийшов у грудні 2023 року, він ще не скоро втратить актуальність.

"Galaxy A25 5G може запропонувати багато іншого, включаючи пристойний екран з роздільною здатністю 1080p і гучні подвійні динаміки для музики.

Однак телефон має проблеми з деякою багатозадачністю. Його камери погано підходять для роботи в приміщенні, а його пластиковий дизайн, у поєднанні з товстим вирізом для камери, виглядає застарілим, порівняно з іншими телефонами цього цінового діапазону", - звертають увагу експерти.

Як результат, Samsung за 300 доларів є хорошим вибором, але, якщо ви шукаєте кращу продуктивність і функції, вам слід розглянути інші варіанти.

Найкращий телефон, що найчастіше купують

Google Pixel 6A

За версією експертів порталу CNET, саме Pixel 6A минулого року отримав нагороду "Вибір редакції". Ключ успіху полягає в тому, що його хвалять за чудову камеру, ексклюзивні функції Pixel, такі як Magic Eraser, барвистий дизайн і те, що він одним з перших отримав нові оновлення Android.

"Хоча Google з тих пір випустив Pixel 7A за 499 доларів, Pixel 6A все ще отримує ще два роки оновлень програмного забезпечення та ще чотири роки оновлень безпеки. Це означає, що він продовжить отримувати нові функції Android і підтримку від Google", - пояснюють професіонали.

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Також існує напрочуд простий і геніальний спосіб, як очистити пам'ять Вайбера. Активні користувачі месенджерів, зокрема - Viber, рано чи пізно стикаються з проблемою заповнення пам'яті програми. Це негативно позначається на швидкості його роботи, тому періодично необхідно проводити очищення від зайвого масиву даних.

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