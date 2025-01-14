"Зимова казка" накриє частину областей: де в Україні будуть сніг і сильний мороз

Найнижча температура повітря у середу буде в тих областях, де раніше було найтепліше.

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Погода в Україні - у частині областей будуть сніг і сильний мороз/ unsplash.com

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Якою буде погода в Україні 15 січня

У яких областях буде сніг, а де буде сильніший мороз

Погода в Україні у середу, 15 січня, відзначиться випаданням снігу в низці областей. Так, атмосферні фронти торкнуться західної частини нашої держави, і там пройде сніг.

Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Водночас вона попередила, що через підвищення температури повітря вдень сніг буде мокріти і на дорогах через налипання мокрого снігу може ускладнитися ситуація. Діденко закликала українців бути обережними.

Вона зазначила, що на решті території України істотних опадів не очікується, а у південній частині навіть буде сонячна погода.

"Цікава завтра буде особливість: найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім, звісно, Карпат) – мінімально -4…-8 градусів! На решті території України вночі -2…-6 градусів. Упродовж дня 15-го січня "мінуси" поступово розчинятимуться серед відлиги, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0,-3 градуси", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 15 січня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 15 січня/ meteoprog

Погода в Києві 15 січня

Діденко зазначила, що у Києві середина січня буде вночі із невеликим морозом, -1…-3 градуси, а упродовж дня середи температура повітря коливатиметься близько нуля.

"Вночі та вранці у столиці західний вітер буде рвучким, йдучи на роботу, не забудьте закутатися шаликом, а вдень вітер стихне. Якихось серйозних опадів завтра в Києві – навряд, хіба місцями невеликий сніг", – розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що надалі в Україні очікується поступове підвищення температури повітря.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарять морози – стала відома дата, коли Україну накриє сильне похолодання. Температура повітря опуститься до -3…-10 градусів, а подекуди навіть до -12.

Також раніше повідомлялося, що влупить мороз -13 градусів – Україну накриває сильне похолодання. Погода у Львові буде дуже морозною. "Плюсових" температур там не буде.

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря – на Сонці виявили корональну діру. Нова корональна діра охоплює чверть окружності Сонця, що може мати серйозні наслідки.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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