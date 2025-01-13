Вдарять морози: коли Україну накриє сильне похолодання – стала відома дата

Температура повітря опуститься до -3…-10 градусів, а подекуди навіть до -12.

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Погода в Україні буде морозною/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 14 січня

У яких областях будуть найсильніші морози

Коли в Україні буде потепління

Погода в Україні у вівторок, 14 січня, відзначиться морозами. У ніч на вівторок температура повітря становитиме -3…-8 градусів, у західних областях -5…-10 градусів, у Карпатах до -10…-12 градусів.

Упродовж дня 14 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Опадів у нашій країні 14 січня не очікується.

Вітер буде західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий.

Погода в Україні 14 січня/ meteoprog

Погода в Києві 14 січня

У Києві 14 січня опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме -4…-7 градусів, а вдень буде 0…-2 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде потепління

За словами синоптикині, надалі нічна температура повітря трохи підвищиться, денна не зазнає особливих змін і триматиметься на рівні близько нуля.

З 19 січня вдень потепліє до +3…+7 градусів.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну скують морози – стало відомо, у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря може опуститися до -3 градусів.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють снігопади і мороз до -20 – синоптик назвав дату похолодання. Початок тижня в Україні буде супроводжуватись антициклоном, який призведе до зниження температури, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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