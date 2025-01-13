Вдарять морози: коли Україну накриє сильне похолодання – стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 14 січня
- У яких областях будуть найсильніші морози
- Коли в Україні буде потепління
Погода в Україні у вівторок, 14 січня, відзначиться морозами. У ніч на вівторок температура повітря становитиме -3…-8 градусів, у західних областях -5…-10 градусів, у Карпатах до -10…-12 градусів.
Упродовж дня 14 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Опадів у нашій країні 14 січня не очікується.
Вітер буде західного напрямку, помірний, на півночі рвучкий.
Погода в Києві 14 січня
У Києві 14 січня опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме -4…-7 градусів, а вдень буде 0…-2 градуси.
Коли в Україні буде потепління
За словами синоптикині, надалі нічна температура повітря трохи підвищиться, денна не зазнає особливих змін і триматиметься на рівні близько нуля.
З 19 січня вдень потепліє до +3…+7 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що Україну скують морози – стало відомо, у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря може опуститися до -3 градусів.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють снігопади і мороз до -20 – синоптик назвав дату похолодання. Початок тижня в Україні буде супроводжуватись антициклоном, який призведе до зниження температури, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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