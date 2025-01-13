Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

Початок тижня в Україні буде супроводжуватись антициклоном, який призведе до зниження температури, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень з 13 по 19 січня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні з 12 по 19 січня

Коли і в яких областях вдарить мороз до -20

Погода в Україні впродовж тижня з 13 по 19 січня буде морозяною із опадами у вигляді снігу та дощу. Початок тижня пройде в умовах антициклону і поля високого тиску, що призведе до зниження температури. На заході країни вночі можуть спостерігатися морози до -15…-20 °С. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

У другій половині тижня в атмосфері відбудеться активізація західних повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, що спричинить підвищення температури та відлигу по всій території України. Протягом тижня будуть спостерігатися невеликі снігопади, які переходитимуть у дощі та мряку. Місцями можливі тумани, а також ожеледиця на дорогах.

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Погода в Україні 13 січня

У понеділок, 13 січня, вночі в Криму, Приазов'ї та на півдні Донбасу пройде помірний сніг та мокрий сніг. Також сніг очікується на заході та північному заході України. В решті регіонів без істотних опадів. На дорогах можливі ожеледиця та сніговий накат. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -5...0 °С, у Карпатах -10...-5 °С, вдень -2...+3 °С.

Погода в Україні 14 січня

У вівторок, 14 січня, погода буде сухою на більшості областей України. На дорогах можливі ожеледиці. Вітер північно-західний, вдень зміниться на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночіопуститься до -8...-3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті прогнозується -12...-17 °С, у гірських котловинах близько -20 °С. Вдень в Україні потеплішає до -3...+2 °С.

Погода в Україні 15 січня

У середу, 15 січня, на заході та півночі України можливі сніг та мокрий сніг. В інших регіонах – без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман та паморозь, а на дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -2...-7 °С. У Карпатах, на Прикарпатті та місцями у південній частині вдарить мороз до -8...-13 °С, вдень температура підвищиться до -2...+3 °С.

Погода в Україні 16 січня

У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий на заході та крайньому сході країни. У решті областей України день пройде без істотних опадів. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, в Карпатах змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, у Карпатах -5...-10 °С, а вдень очікується -1...+4 °С.

Погода в Україні 17 січня

У п’ятницю, 17 січня, в Україні прогнозують теплу погоду без опадів. Лише в східних областях пройде невеликий сніг, який може перейти в дощ та мряку. Також можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви досягатимуть до 17 м/с. Температура вночі опуститься до -4...+1 °С, вдень потеплішає до +2...+7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

Погода в Україні 18 січня

У суботу, 18 січня, по всій Україні переважатиме погода без опадів. Лише на півночі та північному сході можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, на Закарпатті - 1 – 6 м/с. Температура вночі В Україні впаде до -2…+3 °С, а вдень підніметься до +2…+7 °С.

Погода в Україні 19 січня

У неділю, 19 січня, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу в більшості регіонів, крім заходу. Можливий туман і слабке налипання снігу. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі знизиться до -3...+2 °С, але вдень становитиме -1...+4 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 13 січня в Україні очікується морозна погода, у багатьох областях оголошено штормове попередження. У західних, північних та Вінницькій областях передбачається ожеледиця, що ускладнить рух транспорту. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можливі хуртовини та снігові лавини.

Також з 14 січня похолодання посилиться, вночі у західних і центральних областях очікується до -7 °С. З 15 січня на більшості території України пройдуть сніг і дощі, а температура залишатиметься в межах -5...+3 °С.

Як повідомляв Главред, з 13 січня в Україні очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, за винятком півдня країни. Температура вдень коливатиметься від -2 до +3 °С. З 14 січня настане ще більше похолодання, вночі в північних областях до -8 °С, а в Карпатах до -15 °С.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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