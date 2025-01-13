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Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
13 січня 2025, 19:43
1541
Погода у Львові буде дуже морозною. "Плюсових" температур там не буде.
погода
Прогноз погоди в Україні 14 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 14 січня
  • Де температура повітря впаде до -13 градусів
  • Де оголосили ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 14 січня буде морозною. У багатьох областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде мороз, але -20 градусів очікувати не слід. Ніч на 14 січне буде найхолоднішою у найближчій синоптичній перспективі. У Карпатах температура повітря опуститься до -12 градусів, в інших областях очікується -3...-8 градусів. Упродовж дня температура повітря триматиметься на рівні -2...+2 градуси.

Згодом температура повітря підвищиться. Вже з 19 грудня в Україні потепліє до +3...+7 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 14 января
Прогноз погоди в Україні 14 січня / фото: ventusky

Погода 14 січня

В Україні 14 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 14 січня в Україні буде морозно. Найтепліше буде у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до -3...+2 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -7...0 градуса.

погода 14 января
Прогноз погоди в Україні 14 січня / фото: meteoprog

Погода 14 січня у Києві

У Києві 14 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 января
Прогноз погоди в Україні 14 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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