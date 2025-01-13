Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Нова корональна діра охоплює чверть окружності Сонця, що може мати серйозні наслідки.

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Після того, як на Сонці помітили корональну діру, Землю накрила магнітна буря / фото: скріншот з YouTube

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На Сонці виявили велику корональну діру

Утворення діри може вплинути на посилення магнітних бур

13 січня вже зафіксовано потужну магнітну бурю

На Сонці відкрилася величезна корональна діра, яка охоплює 1/4 окружності Сонця, і це не звичайне сонячне явище. Про це в соцмережі X повідомив аналітик космічної погоди Бен Девідсон.

Він пояснив, що корональна діра діє як космічний пожежний шланг, що спрямовує сонячні вітри на Землю. Коли ці посилені сонячні вітри потрапляють на магнітне поле Землі, вони викликають геомагнітні бурі.

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"Я казав, що тут буде видно величезну корональну діру. Вона охоплює більше чверті окружності нашої зірки. Посилений сонячний вітер досягне Землі найближчими годинами", - написав Девідсон.

Корональна діра на Сонці / фото: https://x.com/SunWeatherMan

Посилення активності Сонця вже зафіксував ресурс meteoagent. 13 січня зафіксовано потужну магнітну бурю з К-індексом 6. Однак вже завтра вона вщухне, а К-індекс у найближчі дні становитиме 2-3 бали.

Магнітна буря 13 січня / фото: скріншот з meteoagent

Зауважимо, що рівень потужності магнітних бур класифікується між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 6-бальна магнітна буря відповідає червоному, а 3-бальна - зеленому рівню.

Вплив магнітних бур на людей

Багато хто у період сонячної активності відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, біль в області серця. Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, якщо ви чутливі до магнітних бур, під час підвищеної сонячної активності потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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