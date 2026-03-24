Житомирщину прогріє до +16: синоптики назвали дату різкого потепління

У вівторок, 25 березня, на Житомирщині пануватиме по-справжньому весняна погода. За даними обласного гідрометцентру, небо буде переважно з мінливою хмарністю, але без жодних опадів. Атмосфера залишатиметься сухою та комфортною як у Житомирі, так і по всій області.
Південний вітер протягом доби буде помірним, із швидкістю 5–10 метрів за секунду, тож відчутних поривів не прогнозують. Ніч обіцяє бути прохолодною: у місті температура коливатиметься від +1 до -1 градуса, а в області можливі значення від +3 до -2.
Водночас удень повітря швидко прогріється - у Житомирі очікують +13…+15 градусів, по області стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16.
Погода сприятиме прогулянкам, поїздкам та роботам на відкритому повітрі. Весна впевнено набирає обертів, і цей день стане ще одним підтвердженням її повноцінного приходу.
Як повідомляв Главред, голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак уже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.
Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Водночас у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться справді весняна тепла й спокійна погода.
Вас може зацікавити:
- Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди
- Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями
- На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди
Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології
Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.
