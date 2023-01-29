Чи чекати рекордних морозів – 30°: синоптик здивувала несподіваним прогнозом до весни

Про нове похолодання в Україні до кінця січня попередила Наталія Птуха.

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Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла про прогноз до кінця зими і оцінила ймовірність сильних морозів в Україні.

За її словами, в січні ще можна очікувати сильних морозів. Про це фахівець розповіла в інтерв'ю Каналу 24.

"Нижче 15 градусів морозу до кінця січня ми не очікуємо. Такі характеристики можуть бути хіба що на Сході", - підкреслила вона.

Синоптик каже, що в останній тиждень січня переважатиме спокійна погода: вночі – стабільний мінус практично по всій території України, а в денні години в найближчі кілька днів буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

"Звичайно, дещо тепліше буде в Закарпатті і в Криму – там стовпчики термометрів можуть піднятися до +5 градусів. І така тенденція збережеться до кінця січня, звичайно, з певними варіаціями в залежності від дня", - уточнила вона.

Співрозмовниця пояснила, що тенденція останніх років показує, що сильних морозів стає все менше, проте виключати морозні періоди не слід, адже попереду трохи менше половини зими.

"Звичайно ж, морози можуть бути різної інтенсивності. Однак, наскільки я знаю, наші вчені поки не прогнозували -25 – -30 градусів", - додала Птуха.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

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