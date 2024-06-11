УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2024, 05:30
112
Очікується, що магнітна буря затягнеться на кілька днів.
північне сяйво, магнітна буря, погода
Україну накриває майже 7-бальна магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона почала накривати країну 6 червня. Тоді потужність бурі була на рівні 4-х балів. Наступного дня вона раптово зросла до майже 7-ми балів і протрималася на такому рівні ще й 8 червня. Вже 9 червня вона раптово ослабла до 3-х балів.

10 червня потужність магнітної бурі знову зросла до майже 7-ми балів. Очікується, що наступного дня вона опуститься до 5-ти балів, 12 червня - до 3-х балів, після чого її потужність стане мінімальною.

відео дня
магнітна буря
Україну накриває майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 9 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 33 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

06:31 Світ
Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

05:30 Синоптик
"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося 10983

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося

Здача Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках 2688

"Здача" Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках

У морзі пропонували мільйон : батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки 2616

"У морзі пропонували мільйон": батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки

Гороскоп на завтра 11 червня: Ракам - суперечки та непорозуміння, Стрільцям - задоволення 2465

Гороскоп на завтра 11 червня: Ракам - суперечки та непорозуміння, Стрільцям - задоволення

Останні новини

08:10

Вибори в Бельгії, специфіка країни і допомога Україні

08:07

Могли продовжити життя: Жанна Фріске потрапила до рук шахрая під час лікування

07:09

Як іде мобілізація останнім часом: у Раді вказали на тенденцію

06:31

У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

06:10

У НАТО готують важливу посаду через війну в УкраїніПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

05:30

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

04:55

Може викликати серцевий напад: який підсолоджувач не варто вживати - вчені

04:20

Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка

03:37

Українців чекають нові обмеження: Польща змінює закон про допомогу біженцям

Реклама
03:04

РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

03:00

"Приніс улюблені квіти": Дзідзьо засвітився в обіймах відомої актриси

02:35

І це не чоловік: Ліза Ющенко показала рідкісне фото головного мужчини в її житті

02:14

Не дайте себе обдурити: як розпізнати несвіжу рибу

01:40

Експерт пояснив, які у літаків Mirage є важливі якості для нинішньої війни

01:15

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:10

Жінка здивувала методом та показала, як правильно використовувати теркуВідео

00:48

"Ти мене дратуєш": Оля Цибульська поцапалася з відомим шоуменом

10 червня, понеділок
23:13

Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

22:53

Чи готує Росія наступ на Сумську область: прогноз Коваленка

22:43

"У тебе будуть проблеми": король Чарльз пригрозив синові - причина

Реклама
22:33

Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право

22:32

РФ втратила 1,5 млн. тон нафти: в Генштабі підтвердили удар по НПЗ під Ростовом

21:50

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

21:46

Майже всі роблять катастрофічну помилку: як правильно ставити свічки в церквіВідео

21:35

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

21:14

Смачніше не буває: "королівське" варення з черешні – неможливо відірватисьВідео

21:12

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу КоханівськогоФото

21:03

"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

20:42

Валерій Меладзе став дідусем - перші подробиці

20:23

Чому Путін летить у КНДР?Відеоблоги

19:56

Багато водіїв навіть не здогадуються: для чого потрібні ребристі смуги на дорозіВідео

19:43

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

19:32

Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації

19:21

Графіки вимкнення світла 11 червня: електроенергію вимикатимуть майже цілий день

19:10

Поразка, якої боїться ПутінПогляд

18:57

Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

18:36

Смачно та корисно: як зробити пастилу вдома – неймовірно простий рецептВідео

18:28

Під завалами знаходяться люди: РФ вдарила по будинках у ХарковіФото

18:27

"Рижівка - в сірій зоні": в ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині

18:16

Пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник: опубліковано знімки

Реклама
18:02

Обстріли та прориви ДРГ: у ДПСУ пояснили, що відбувається біля кордонів на Сумщині

17:44

Одне з найбільших міст України без світла: почались аварійні вимкнення

17:42

Як завести машину яка не заводиться: простий метод здивує досвідчених водіївВідео

17:42

Розбита і виснажена Надя Дорофєєва поскаржилася на здоров'я

17:37

Без складної математики: один лайфхак зробив сотні користувачів TikTok багачами

17:15

Цю помилку роблять найчастіше: головна хитрість, як правильно варити кукурудзуВідео

17:12

Відправка інструкторів до України: політолог оцінив загрозу війни між РФ і НАТО

17:10

Підвищення тарифу на світло не покрило ринкової ціни електрики - Шмигаль

16:57

Бої за Часів Яр: ворог штурмує на двох напрямках біля головної лінії оборони

16:47

5 суворих заборон: що не можна робити 11 червня, щоб не почалася "чорна смуга"

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти