Спека більше 40 градусів: де буде задуха, а які регіони накриє дощем

Синоптики попереджають про те, що у трьох областях України будуть грозові дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото: pixabay

Погода в Україні 12 липня буде дуже спекотною. Водночас синоптики попереджають про те, що три області заливатимуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде +42 градуси. Така погода очікується на півдні. Пікові дні спеки будуть з 13 до 16 липня. Послаблення і прихід більш свіжих температур очіється з 20 липня.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото: ventusky

Погода 12 липня

В Україні 12 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У більшості областей суха спекотна погода: температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40-41°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +39

За даними meteoprog, 12 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +26...+39 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+32 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото: meteoprog

Погода 12 липня у Києві

У Києві 12 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35° ; у Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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