Які регіони накриють дощі, а де припече сонце: синоптики вразили прогнозом

Синоптики зазначили, що на Заході прогнозують дощі: вони накриють усі західні регіони, а також Вінниччину та Житомирщину.

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Яка погода буде 28 березня / колаж: Главред, фото: unsplash

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Україну нарешті йде стабільне тепло. Вже завтра, 28 березня, в усіх регіонах середня температура становитиме +15 градусів. Найтепліше буде в Криму, адже там стовпчики термометрів сягнуть позначки +19.

Синоптики зазначили, що на Заході прогнозують дощі: вони накриють усі західні регіони, а також Вінниччину та Житомирщину. Очікується мінлива хмарність без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ, на Закарпатті помірний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7 - 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15 - 20 метрів на секунду.

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"Температура вночі 0...+5 градусів, на крайньому заході країни до +9, у східних областях місцями -1...-3, вдень +12...+17 градусів. У Криму та на півдні Одещини до +20, на високогір'ї Карпат +5...+10", - зазначили фахівці.

Яка погода в Україні 28 березня

Київ +14...+16

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +14...+16

Хмельницький +14...+16

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +15...+17

Одеса +11...+13

Миколаїв +14...+16

Херсон +14...+16

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +13...+15

Черкаси +14...+16

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +13...+15

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +15...+17

Луганськ +14...+16

Харків +14...+16

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптик назвала дату, коли в Україні вдарить +22 градуси. Насолоджуватися теплою погодою буде заважати лише сильний вітер. Пориви часом досягатимуть штормового рівня – до 15-22 метрів за секунду.

В Україну вриваються штормові пориви. У багатьох областях синоптики прогнозують туман. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -1...+11 градусів.

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