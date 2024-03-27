Коли в Україні вдарить +22 градуси: синоптик назвала дату

Насолоджуватися теплою погодою буде заважати лише сильний вітер. Пориви часом досягатимуть штормового рівня – до 15-22 метрів за секунду.

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Погода в Україні – синоптик сказала, коли в Україні вдарить +22 градуси/ unsplash.com

Погода в Україні у четвер, 28 березня, стане набагато теплішою. Температура повітря подекуди становитиме +18…+22 градуси.

Опадів у цей день не буде у більшості областей нашої держави, тільки у західних регіонах очікуються дощі. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Четвер буде в Україні теплим! Температура повітря 28-го березня становитиме +12…+18 градусів, в Криму до +20…+22 градусів. Опади малоймовірні у більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі", – розповіла синоптик.

У той же час варто бути готовими до сильного вітру, який може навіть досягати штормового рівня.

"Завтра передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний", – попередила Діденко.

Погода в Україні 28 березня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 28 березня/ meteoprog

Погода у Києві 28 березня

У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним та теплим. Температура повітря вдень підійматиметься до +15 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Після потепління буде похолодання

Синоптик попередила, що у п'ятницю, 29 березня, буде короткочасне похолодання до +10…+12 градусів і невеликий дощ.

Але вже в суботу, 30 березня, буде сухо і температура повітря досягатиме +17…+19 градусів.

У неділю, 31 березня, буде сонячно, стовпчики термометра показуватимуть +19…+22 градуси.

"Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3-4 квітня завітає коротеньке похолодання, потім – знову буде тепло", – підсумувала синоптик.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Також раніше синоптик розповіла, коли в Україні сильно потепліє і вдарить температура +20 градусів. У той же час вона сказала, у яких областях варто бути обережними через сильні пориви вітру.

Нагадаємо, Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця. Ця магнітна буря затягується на цілих 10 днів. Вона може серйозно погіршити самопочуття багатьох людей.

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