Вітер зі швидкістю майже 40 м/с: в Україну вриваються штормові пориви

Погода в Україні 27 березня буде достатньо сухою та теплою. У деяких областях температура повітря підвищиться до +16 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 27 березня буде місцями дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. За даними ventusky, у деяких областях пориви вітру можуть досягати 38 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: ventusky

Погода 27 березня

В Україні 27 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі зна території східних областей. У південних, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях буде туман. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, очікуються сильні пориви вітру.

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"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 27 березня в Україні буде достатньо сухим. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -1...+11 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: meteoprog

Погода 27 березня у Києві

У Києві 27 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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