В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом на п'ять днів

У південних і південно-західних областях України пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

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Погода у березні / колаж: Главред, фото: unsplash.com, pexels

Синоптики "Укргідрометцентру" повідомили, що в Україні впродовж тижня переважатиме волога повітряна маса. Водночас удень у більшості областей країни спостерігатиметься плюсова температура.

Понеділок, 18 березня

В "Укргідрометцентрі" повідомили, що у понеділок в Україні хмарно. У західних областях очікується невеликий мокрий сніг, а в Карпатах - помірний сніг.

На решті території прогнозується дощ, у північних і центральних областях - дощ із мокрим снігом. Температура вдень на заході України від 0...+5°С, у більшості областей - +2...+7°С, а на сході та півдні очікується до +7...+12°С градусів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний зі швидкістю 5-10 м/с. На дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

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У столиці в понеділок хмарно, можливі дощ і мокрий сніг. Температура вдень буде в районі +2...+7°С, а вночі від -1...+2°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Вівторок, 19 березня

У вівторок у більшості областей України збережеться нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу. Подекуди можливий туман. У західній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +6...+11°С; у західних областях уночі -4...+1°С, удень +1...+6°С.

Середа, 20 березня

У середу опади пройдуть у центральних, західних і місцями північних областях. На півдні та сході переважно сухо. У Карпатах очікуються сніг та мокрий сніг. У західних областях місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +6...+11°С; у західних областях уночі -2...+3°С, удень +1...+6°С.

Четверг, 21 березня

У четвер у південних і південно-західних областях України пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом, у решті країни без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +7...+12°С.

П'ятниця, 22 березня

У п'ятницю істотних опадів не очікується, лише до вечора на Волині пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптик попередив про небезпечну погоду в Україні. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Такі опади будуть найбільш інтенсивними у західних областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що Україну накриє контрастна погода. У низці областей очікується дощ і мокрий сніг, а в деяких областях – тепла погода з температурою до +14 градусів.

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