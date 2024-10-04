Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

Метеочутливим людям слід бути обережними протягом вихідних.

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Україну атакує вже друга з початку жовтня сильна магнітна буря / Фото: Вікіпедія

Вихідні 5 та 6 жовтня супроводжуватимуть сильні магнітні бурі. Про це повідомили в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

За даними установи, сонячна та геомагнітна активність протягом 5-6 жовтня буде з К-індексом 7, що відповідає червоному рівню. Зауважимо, що К-індекс варіюється від 2 до 9. В цьому проміжку чим вища цифра, тим вищі сила та вплив магнітних бур на людину.

Тож у суботу, 5 жовтня, очікується потужна магнітна буря, яка не зменшить свою силу і до наступного дня, неділі 6 жовтня.

відео дня

Водночас meteoagent повідомляє, що з наступного тижня сонячна активність піде на спад і К-індекс буде на рівні 2 протягом декількох днів.

Магнітна буря 5-6 жовтня / скріншот з meteoagent

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вплив магнітної бурі на людину

Під час магнітних бур у багатьох людей погіршується самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серці

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Для чутливих до магнітних бур людей в період високої активності Сонця важливо дотримуватися правил здорового способу життя. Зокрема, бажано обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі, натомість надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі.



Також корисно відмовитись від кави, алкоголю та сигарет. Здоровою альтернативою цьому є трав'яний чай.

Окрім цього варто частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходіть пішки, а вдома регулярно провітрювати кімнату.

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