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Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

Альона Вороніна
5 жовтня 2024, 18:50
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Частину нашої держави накриють сильні дощі, а температура повітря опуститься до +10 градусів.

Погода, природа, горы, осень
Україну накриє циклон Finny/ unsplash.com

Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, буде дощовою для багатьох областей. Така погода буде спричинена тим, що в нашу державу прийде циклон Finny.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, які області накриють дощі з грозами. При цьому вона попередила, що дощі періодично будуть сильними.

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"У неділю до нас прийде циклон Finny з південного заходу. Як завжди, не сам, а з атмосферними фронтами. Тому в неділю в західних, північних, центральних областях (окрім Дніпра з районами), на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо з грозами. Дощі періодично досягатимуть значень сильних", – розповіла Діденко.

На сході та південному сході України втримається суха погода.

Температура повітря в західних областях у неділю очікується на рівні +10…+16 градусів, на півночі +17…+22, на решті території +19…+25 градусів.

Погода в Украине 6 октября
Погода в Україні 6 жовтня/ Telegram Наталія Діденко
Погода в Украине 6 октября
Погода в Україні 6 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 6 жовтня

У Києві в неділю будуть дощі, місцями сильні. З другої половини дня відбудеться послаблення опадів. Але при цьому у столиці буде тепло, температура повітря досягатиме до +20 градусів.

У той же час Діденко попередила, що в понеділок у Києві похолоднішає.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +8 і будуть сильні дощі – стало відомо, де в Україні різко погіршиться погода. У нашій країні продовжиться період аномально теплої погоди, але в деяких областях температура сильно знизиться і будуть опади.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє потужний циклон – стало відомо, у яких областях будуть лити дощі. Синоптик попередила про погіршення погоди у низці областей нашої держави.

Нагадаємо, Україну атакує потужна магнітна буря. Метеочутливим людям слід бути обережними протягом вихідних.

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