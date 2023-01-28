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Вріже дубак під - 20°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу

28 січня 2023, 02:35
За даними синоптиків, на початку лютого не виключається нова хвиля холоду і вдень, і вночі.
мороз, сніг
/ pixabay.com

Синоптики видали новий прогноз погоди в Україні. Цього разу очікується хвиля нового похолодання.

Не виключено різке зниження температури повітря. Такі дані оприлюднив погодний радар Ventusky.

Звернемо увагу, що за даними синоптиків, на початку лютого не виключається нова хвиля холоду і вдень, і вночі.

Українців попередили про те, що на початку останнього місяця зими температура опускатиметься майже до – 20 °С.

Терміни нового похолодання

Згідно з прогнозом, відчутне похолодання прогнозується в північно-західних областях України. У ніч на 8 лютого стовпчики термометрів опустяться до – 18 градусів.

За прогнозом, сильні морози очікуються в Карпатському регіоні та на Буковині.

Вріже дубак під - 20°: українці дізналися терміни крижаного прогнозу
/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.

Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.

Читайте більше:

синоптик прогноз погоди
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