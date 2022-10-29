Вріже несподівана аномалія: українцям назвали дати різкого стрибка температури

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Погода в Україні у третій декаді жовтня буде характеризуватися встановленням тепла і вологим періодом, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Завдяки стійкій зональної циркуляції, в нашу країну надходять все нові і нові порції теплого вологого повітря атлантичного походження, пише він в прогнозі.

Синоптик уточнив, що температурний фон в останні числа жовтня виявиться на 4 – 6 °C вище кліматичної норми.

При цьому найбільш високі показники традиційно очікуються в південній і західній частинах країни. Водночас у суботу та неділю ймовірні невеликі короткочасні дощі у більшості областей України.

На вихідних в Україні температура вночі від +3 до +13 градусів. Водночас температура повітря вдень + 10 ... +18 °С. На заході та на півдні України не виключено до + 21 °C, додав Кібальчич.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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