Вріже несподівана аномалія: українцям назвали дати різкого стрибка температури

В Україні найбільш високі температурні показники очікуються в південній і західній частинах країни.
Погода в Україні у третій декаді жовтня буде характеризуватися встановленням тепла і вологим періодом, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
Завдяки стійкій зональної циркуляції, в нашу країну надходять все нові і нові порції теплого вологого повітря атлантичного походження, пише він в прогнозі.
Синоптик уточнив, що температурний фон в останні числа жовтня виявиться на 4 – 6 °C вище кліматичної норми.
При цьому найбільш високі показники традиційно очікуються в південній і західній частинах країни. Водночас у суботу та неділю ймовірні невеликі короткочасні дощі у більшості областей України.
На вихідних в Україні температура вночі від +3 до +13 градусів. Водночас температура повітря вдень + 10 ... +18 °С. На заході та на півдні України не виключено до + 21 °C, додав Кібальчич.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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