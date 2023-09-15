Вріже 9-градусна холодина: у яких регіонах литимуть грозові дощі

Найхолодніше буде на території Сумської, Харківської та Полтавської областей.

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Прогноз погоди в Україні 16 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 16 серйозно трохи покращиться. Північні та південно-східні області заливатимуть дощі з грозами. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 16 вересня

В Україні 16 вересня буде мінлива хмарність. У південно-східній та південній частинах України будуть короткочасні дощі з грозами. У західних та північних областях вранці буде туман.

Вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний, 7-12 м/с.

відео дня

"Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 16 вересня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +9

За даними Meteoprog, 16 вересня температура повітря опуститься до +9 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Там температура повітря буде 9-23 градуса тепла.

Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде 13-28 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 16 вересня / фото: meteoprog

Погода 16 вересня в Києві

У Києві 16 вересня буде мінлива хмарність. У цей день опадів не прогнозують, буде лише туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; по Києву вночі 10-12°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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