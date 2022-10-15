Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший день

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На найближчі дві доби погодні умови в Україні визначатимуться впливом західної та південно-західної периферії антициклону Wim, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він прогнозує по всій території нашої країни малохмарне небо, слабкий вітер і відсутність опадів.

Синоптик попередив, що температурний режим в Україні опиниться в межах кліматичної норми, в південних, центральних і східних областях нижче норми на 1 – 3 °с.

За його прогнозом, в суботу в північній частині температура повітря вночі опуститься до +3...-2 °С. вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+17 °С.

Разом з тим у неділю, 16 жовтня на сході вночі температура може опуститися до -3 градусів. Вдень максимальні значення виявляться в межах + 9 ... + 19 °С, додав Кибальчич.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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