УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший день

15 жовтня 2022, 03:35

В Україні очікується малохмарне небо і слабкий вітер, зазначив Ігор Кібальчич.

Градусник
/ 34.ua

На найближчі дві доби погодні умови в Україні визначатимуться впливом західної та південно-західної периферії антициклону Wim, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він прогнозує по всій території нашої країни малохмарне небо, слабкий вітер і відсутність опадів.

Синоптик попередив, що температурний режим в Україні опиниться в межах кліматичної норми, в південних, центральних і східних областях нижче норми на 1 – 3 °с.

За його прогнозом, в суботу в північній частині температура повітря вночі опуститься до +3...-2 °С. вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+17 °С.

Разом з тим у неділю, 16 жовтня на сході вночі температура може опуститися до -3 градусів. Вдень максимальні значення виявляться в межах + 9 ... + 19 °С, додав Кибальчич.

читайте такожВдарять заморозки: українців попередили про дубак і назвали найхолодніший день

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте ще:

синоптик прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:35

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший день

03:20

Бюджетна закуска за 5 хвилин: смачніше рецепта годі й шукатиВідео

03:03

"Чоловіки, відверніться": Волочкова ледь не розчахнулась, показуючи новий шпагат

02:36

Олівія Уайлд впустила з блузи грудь з пікантною наліпкою на інтимному місці

02:01

Кайлі Дженнер обтягнула латексом шикарну фігуру

Реклама
01:35

Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньомуВідео

00:51

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

00:22

Слідом за Пугачовою: російську зірку 90-х перевіряє прокуратура за засудження війни

14 жовтня, п'ятниця
23:58

"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій УкраїниВідео

23:21

Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світіВідео

23:06

"Це маленький скарб": вийшла загублена пісня легендарної Queen з вокалом Фредді Мерк'юріВідео

22:51

Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантівВідео

22:39

Гроші не пахнуть: Королева назвала свою музику "терапією" і вирішила розбризкати свої почуття на людей

22:30

"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірноїВідео

22:12

Воду після варіння картоплі люди даремно зливають в раковину: як застосовувати диво-відвар

22:00

У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в УкраїніВідео

21:40

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

21:09

Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу StarlinkВідео

21:08

Олег Жданов. Гряде евакуація з Херсона?Відеоблоги

20:55

"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війниВідео

Реклама
20:51

Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'юВідео

20:23

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 рокиВідео

20:20

Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборониВідео

20:10

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

20:02

"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

19:59

Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦВідео

19:38

Пугачову звинуватили у вбивстві

19:38

"Українцям не страшно": Мережу "порвало" відео з 9-річним Аскольдом про бомбардування РФ дитячого майданчикаВідео

19:35

Що робити, якщо немає газу: причини та точний порядок дійВідео

19:23

Налетить несподіване потепління: синоптики попередили про потужну атаку спекиВідео

19:20

Путін готовий вибратися з бункераПогляд

19:19

Відмовився воювати: співак Ігор Тальков отримав повістку

19:05

Червоний Хрест виправдовується, що його не пустили до полонених в Оленівці

19:01

Терміново запасаємося до зими: в Україні різко злетіли ціни на овочіВідео

19:01

63-річна Джеймі Лі Кертіс похвалилася шикарним тілом в сітці і купальнику

18:57

Долар "лопне" у трьох випадках: експерт спрогнозував здешевлення валюти

18:56

На війну гребуть божевільних з довідкою: у РФ масові облави через мобілізаціюВідео

18:26

Вважають її ніким: діти королівської сім'ї придумали принизливе прізвисько для КаміллиВідео

18:26

Згорілі ліжка і техніка: моторошні кадри бази РФ під Бєлгородом після "бавовни"Відео

Реклама
17:56

68-річна Успенська в напівпрозорій сукні засвітила зайве і стала посміховиськом

17:52

Бунт на Луганщині: десятки окупантів кинули зброю і втекли з поля боюВідео

17:40

Гордовита Кетті: що доводить Кейт Міддлтон до сказу

17:30

Заарештували або позбулися: у МВС розповіли про розбірки Гіркіна з "кухарем Путіна"Відео

17:27

Пілота мобілізували прямо в аеропорту: в РФ не зміг полетіти до Туреччини пасажирський літакВідео

17:05

Скоро кадирівці почнуть вбивати росіян: Данілов упевнений, що в РФ незабаром буде розкол

17:00

У неймовірній користі часнику є підступ: кому його їсти небезпечно

16:53

"Через 2 тижні вона завершиться": Путін спішно згортає мобілізацію в РосіїВідео

16:41

"Прокачування авто для ЗСУ": Favbet передав військовим бойовий пікап

16:35

"Вибухівку відправили морем": Путін вигадав нову версію підриву Кримського мостуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти