Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший день

В Україні очікується малохмарне небо і слабкий вітер, зазначив Ігор Кібальчич.
На найближчі дві доби погодні умови в Україні визначатимуться впливом західної та південно-західної периферії антициклону Wim, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Він прогнозує по всій території нашої країни малохмарне небо, слабкий вітер і відсутність опадів.
Синоптик попередив, що температурний режим в Україні опиниться в межах кліматичної норми, в південних, центральних і східних областях нижче норми на 1 – 3 °с.
За його прогнозом, в суботу в північній частині температура повітря вночі опуститься до +3...-2 °С. вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+17 °С.
Разом з тим у неділю, 16 жовтня на сході вночі температура може опуститися до -3 градусів. Вдень максимальні значення виявляться в межах + 9 ... + 19 °С, додав Кибальчич.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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