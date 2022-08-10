Увірвуться потужні грози та заллє зливами всю Україну: синоптики попередили про сильний шторм

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде неприємна. Атакують зливи, грози та слідом стукне спека. Як повідомляють синоптики, 11 серпня в багатьох регіонах пройдуть дощі з грозами, місцями прогнозується спека до +34 градусів.

"Дощі пройдуть у північних областях, на Волині, Рівненщині, торкнуться Полтавщини, Черкащини, локальні опади також можливі на Харківщині, Луганщині. Вранці дощові хмари накриють переважно північ країни, а вдень вони перемістяться в західні області, Крим і прибережні райони Запорізької області", - повідомила Наталка Діденко.

Надвечір 11 серпня дощі пройдуть у центральних областях (крім Дніпропетровської) та на півночі України (крім Сумської), на Волині, Рівненщині, в окремих районах Запоріжжя та Криму.

Температура повітря в четвер залишиться стабільно високою. До +34 градусів в тіні і + 40 на сонці, в південних і східних регіонах, а також у Дніпропетровській області. Решта регіонів можуть очікувати +21 +27 градусів тепла.

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"У Києві 11 серпня трохи потеплішає, протягом дня передбачається до +26 градусів. Дощі, місцями з грозами - очікуються. Велика ймовірність опадів вночі, вранці і ввечері", - додала синоптик.

Що стосується вітру, то він очікується північно-східний, помірний, але часом буде поривчастим до 12-14 метрів в секунду.

Штормове попередження

У ДСНС попереджають українців про погіршення погоди.

"Завтра в Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях оголошено I рівень небезпеки, (жовтий) через грози", - йдеться в повідомленні.

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