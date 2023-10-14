Увірветься сильний вітер та вдарять дощі: в Україні погіршиться погода

В Україні 15 жовтня швидкість вітру у деяких регіонах буде досягати 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 15 жовтня буде вночі холодною, а вдень достатньо теплою. У цей день синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / фото: ventusky

Погода 15 жовтня

В Україні 15 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території західних, північних та місцями центральних областей. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На території західних областей очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура у західних областях впродовж доби 9-14°; на решті території вночі 8-13°, у південно-східній частині 5-10° тепла, вдень у північних і більшості центральних областей 13-18°, на решті території 18-23°, на півдні Одещини до 25°. В Карпатах вночі без опадів, вранці та вдень дощ, місцями значний; температура вночі та вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 15 жовтня стане прохолодніше ніж днем раніше.

Найтепліше буде у Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до 11-23 градуса тепла.

Найхолодніше буде на території Львівської та Закарпатської областей. Там температура повітря опуститься до 11-19 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода 15 жовтня у Києві

У Києві 15 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 8-13° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 15 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Країну накрило "бабине літо", однак триватиме воно недовго. Синоптик назвала дату, коли в Україну повернеться холоднеча. За даними синоптика, після "бабиного літа" в Україну повернуться дощі, а температура повітря буде опускатися нижче 0 градусів.

Нещодавно синоптик розказала про погоду на вихідні. 14-15 жовтня в країні переважатиме суха сонячна погода, однак на заході та на півночі очікується шквальний вітер. Протягом дня температура повітря становитиме +17+22 градуси, у західних областях +20 +25 градусів.

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