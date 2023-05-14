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Будемо плавати: Україну накриє потужний грім зі зливами та дика спека

Марія Тупік
14 травня 2023, 16:23 оновлено 14 травня, 16:33
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Стовпчики термометрів в Україні з 15 по 21 травня покажуть вночі в середньому +8 +13 градусів, а вдень +20 +27 градусів.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні з 15 травня трохи зміниться. Як повідомляють синоптики, в окремих регіонах варто чекати сильний штормовий вітер, грози та дощі.

Синоптики Укргідрометцентру в Facebook відзначають, що вночі в Карпатському регіоні, а вдень у всіх західних областях будуть короткочасні дощі, а місцями очікуються грози. Крім того, на заході прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території нашої країни хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

відео дня

Стовпчики термометрів покажуть вночі в середньому +8 +13 градусів, а вдень +20 +25 градусів. На крайньому заході вдень очікується +16 +19 градусів.

У Карпатах вночі температура повітря буде в межах +3 +8 градусів. Вдень потеплішає до +9 +14 градусів.

Погода на 15 травня в Києві

У Києві мінлива хмарність, але без дощів. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.

Температура повітря буде вночі +11 +13 градусів, а вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

Погода на тиждень з 15 по 21 травня

"До кінця другої декади травня потепління в нашій країні продовжиться. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску за винятком західних областей, де циклонічна діяльність і атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів у супроводі гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим, порівняно з рештою території країни", - повідомляє синоптик Ігор Кибальчич.

У вівторок, 16 травня, невеликі дощі, місцями у супроводі гроз очікуються у західних, північних та Харківській областях. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/сек, при грозах місцями поривчастий. Температура повітря в нічний час +8...+13, вдень +21... + 26.

У середу, 17 травня, завдяки впливу антициклону з Північного Сходу, в Україні опадів не передбачається. Тільки в західних областях атмосферний фронт з півдня стане причиною помірних, місцями значних дощів; місцями можливий град і шквали до 15 – 20 м/с . Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10...+15, вдень +22...+27, в західній частині +19...+24.

У четвер, 18 травня, у західних областях збережеться нестійка погода з дощами та грозами. В інших регіонах України опадів не очікується. Вітер східний / південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15, вдень +22...+27.

У п'ятницю, 19 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у західних та місцями північних областях, на решті частини країни без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/сек, у Криму та Приазов'ї вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11...+16, вдень +22...+27.

Погода на вихідні 20-21 травня

На вихідні, 20-21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі, переважно в денний час. Вітер північно – східної чверті, 5-10 м/с. Температура в нічний час +10...+15, вдень повітря прогріється до +22...+28.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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