Влупить -3 градуси та заллє грозовими дощами: в Україну увірвалась холоднеча

Погода в Україні 5 квітня буде прохолодно, місцями буде мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко заявила, що 5 квітня в Україну повернуться морози. На північному сході найближчої ночі температура повітря опуститься до 3 градусів морозу. У цей день очікуються дощі з грозами.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 5 квітня
В Україні 5 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день на території західних, Одеської, Вінницької та Житомирської областей будуть дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, у північних областях місцями 0-2° морозу, вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 4 - 9° тепла, вдень 15-20°. На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить 0 градусів
За даними meteoprog, 5 квітня в Україну буде холодно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 0...+13 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+19 градусів.
Погода 5 квітня у Києві
У Києві 5 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.
Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.
2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.
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