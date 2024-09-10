УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
10 вересня 2024, 05:50
321
Очікується, що ця магнітна буря "труситиме" країну щонайменше кілька днів.
погода, магнітна буря, сонце
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну влетіла дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів геомагнітний шторм був на невеликій потужності, проте 8 вересня зріс до 4-х балів. Після цього він знову впав до трьох балів і врізав із новою силою.

10 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 7-ми балів. Очікується, що на такому ж рівні вона буде і наступного дня. Потім потужність бурі може піти на спад.

відео дня

Однак розслаблятися ще рано, адже 16 вересня увірветься нова магнітна буря. Вона буде на рівні трьох балів.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 10 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня вірогідність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 95 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ: що відомо

Дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ: що відомо

07:24 Світ
Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

06:47 Україна
Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

05:50 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема 35197

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко 16154

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко

Ніхто не був радий : путініст Тарзан розмазав свою невістку-стриптизерку 13245

"Ніхто не був радий": путініст Тарзан розмазав свою невістку-стриптизерку

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Драконам - біль, Коням - параноя 8965

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Драконам - біль, Коням - параноя

Останні новини

07:24

Дрони атакували Підмосков'я та ще чотири області РФ: що відомо

07:05

Тільки найуважніший знайде 3 відмінності за 9 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

06:47

Під Києвом - вибухи: сили ППО відбивали атаку "Шахедів"

06:10

Дебати Трампа та Гарріс: цікаві фактиПогляд

05:50

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
05:30

Чому поколює в роті після вживання ананаса: причина здивує багатьохВідео

04:57

Як помити мультиварку всередині та зовні: найкращі лайфхаки

04:23

Ключові бої відбудуться навесні 2025 року: Гетьман сказав, коли закінчиться війнаВідео

03:40

Фатальна помилка зіпсує страву: хитрий трюк – і картопляне пюре тане в ротіВідео

Реклама
03:00

Українська "мафія": втікачу Олександру Волошину помстилися в Польщі

02:15

Селена Гомес зізналася, що не може мати дітей - що сталося

01:46

"Що за маячня": Гетьман оцінив загрозу наступу РФ на ДніпропетровщинуВідео

01:20

"Ситуація дуже небезпечна": у ЗСУ серйозно занепокоєні наступом окупантів

09 вересня, понеділок
23:58

Як правильно обрізати троянди на зиму: навесні вразять всіх своєю красою

23:51

64-річний Шон Пенн закрутив роман із 20-річною молдавською моделлю

23:24

Презентація Apple: як виглядають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купитиФото

23:12

Угорщина буде постачати нафту РФ через Україну: у Bloomberg розкрили важливі деталі

23:00

"Одружені вже більше року": Позитив розкрив несподівані подробиці особистого життя

22:14

"Розійшлися наші шляхи": alyona alyona висловилася про конфлікт із Jerry Heil

22:08

Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

Реклама
21:49

"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

21:36

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: "Страшний шлях"Відео

21:27

Чим відіпрати білі плями від дезодоранту: жінка поділилась цікавим способомВідео

21:13

Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

20:27

ЗСУ відновлюють позиції на Сході: Зеленський звернув увагу на два напрямки

20:03

Загроза для Вугледара: Коваленко розповів, що задумали окупанти

19:49

Історичне рішення Союзу: чому в СРСР продавали молоко у трикутних пакетах

19:43

Влупить +10: які області атакують дощі з грозами

19:28

МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

19:27

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко

19:20

Наступ РФ зірвали повністю: багато завдань Курської операції вже виконаноВідео

19:00

Інтервʼю Сирського: чому воно засвідчило провал літньої кампанії РФПогляд

18:59

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

18:51

Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюансВідео

18:44

До біди чи до вирішення проблем: що означає поява павука в будинку

18:29

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

18:22

Вадим Олійник розповів, через що конфліктували Dantes і Наталія Могилевська

18:14

Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

18:02

Для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ - експерт про останні підриви складів

17:53

Ризик використання ядерної зброї по Україні: Подоляк різко відреагував на заяву ЦРУ

Реклама
17:34

Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри ЛукашенкаВідео

17:34

Що не можна робити 10 вересня: суворі прикмети, яких слід дотримуватись

17:20

Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

17:09

Врятує техніку і їжу: для чого ставити стакан з водою в мікрохвильовку

16:55

Чому не можна говорити "земля пухом": у церкві дали докладне пояснення

16:55

Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

16:53

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:31

Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

16:16

Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

16:13

У Путіна "втекли" від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти