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Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2024, 20:36
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У деяких областях температура повітря опуститься до +11 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 вересня буде більш свіжою. У багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україну йде похолодання. У більшості областей температура повітря може піднятися до 23-28 градусів тепла, а місцями опуститься до +18 градусів вдень. Дощі можливі на півдні та в центральній частині країни. Нова хвиля спеки накриє Україну вже у середині тижня. Лише на території західних областей буде свіжа погода.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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погода 9 сентября
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: ventusky

Погода 9 вересня

В Україні 9 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південних, східних та центральних. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На південному сході синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 9 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів. Найнижча температура буде в Черкаській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+23 градусів.

погода 9 сентября
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: meteoprog

Погода 9 вересня у Києві

У Києві 9 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 23-28, у Києві вночі 10-12°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 сентября
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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