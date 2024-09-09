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З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2024, 05:00
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Ця магнітна буря увірветься в країну після досить тривалого затишшя.
магнітна буря
В Україні вдарить майже 7-бальна буря / фото: pixabay

В Україну днями увірветься дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітна активність досить тривалий час була на високому рівні. Останнім часом вона вщухла і зупинилася на рівні майже 7-ми балів. Тож розслаблятися ще рано.

Після цього прогнозується знову затишшя. Ще одна магнітна буря накриє країну 17-18 вересня з майже 4-бальною потужністю. Потім наступний геомагнітний шторм влупить 26 вересня з потужністю в 5 балів. 28 вересня буря опуститься до 4-х балів, а наступного дня - до трьох.

відео дня
магнітна буря
В Україні вдарить майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 9 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 70 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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