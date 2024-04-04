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Влупив майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
4 квітня 2024, 23:06оновлено 4 квітня, 23:42
Очікується, що ця магнітна буря дуже сильно затягнеться і триватиме цілих 8 днів.
магнітна буря, сонце, погода
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Вона дуже затягується і триватиме 8 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 30 березня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів, але наступного дня злетіла до майже 6-ти балів. 1 квітня вона стала трохи слабшою - 4 бали. Вона протрималася на такому рівні два дні, після чого знизилася до трьох балів.

4 квітня потужність магнітної бурі раптово підвищилася до майже 6-ти балів. Очікується, що вона піде на спад лише 6 квітня.

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магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи. Повідомляється, що 5 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 4 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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