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Дощі з грозою та вітер 40 м/с: Україну атакує новий небезпечний шторм

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2024, 19:42оновлено 2 квітня, 20:13
Температура повітря опуститься ще нижче. Зранку 3 квітня буде 5-10 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 3 квітня буде прохолодно. Синоптики попереджають про потужний вітер та дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні синоптики прогнозують штормовий вітер - до 15-20 м/с, у Карпатах - 25 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. За даними ventusky, у багатьох областях пориви вітру можуть досягати 40 м/с.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: ventusky

У цей день в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

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Синоптик Наталки Діденко радить знову діставати пальто чи куртку. Вранці температура повітря буде не вище 5-10 градусів тепла. Після похолодання прийде знову потепління. Це станеться найближчими вихідними.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: ventusky

Погода 3 квітня

В Україні 3 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день на території західних, північних, Вінницької областей будуть дощі з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. У північних, Вінницькій, Черкаській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°. На високогіp'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 3 квітня в Україну прийде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до +7...+12 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+22 градусів.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: meteoprog

Погода 3 квітня у Києві

У Києві 3 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з грозою. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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