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Штормитиме цілих 8 днів: Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2024, 23:18оновлено 3 квітня, 00:08
Потужність магнітної бурі може підвищитися майже до шестибального рівня.
сонце, магнітна буря, погода
Україну накрила 8-денна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила найсильніша і дуже затяжна магнітна бу ря квітня. Вона триватиме цілих 8 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну ще 30 березня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів, але наступного дня злетіла до майже 6-ти балів. 1 квітня вона стала трохи слабшою - 4 бали. Очікується, що на такому рівні вона протримається до 3 квітня включно.

4 квітня геомагнітний шторм може посилитися до майже 6-ти балів, але вже наступного дня знову опуститься до 4-х. 6 квітня сила бурі зупиниться на рівні трьох балів, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила 8-денна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу М. Повідомляють, що 3 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 10 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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