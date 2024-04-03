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2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

Ангеліна Підвисоцька
3 квітня 2024, 19:41
Синоптики прогнозують дуже сильний вітер. Швидкість поривів можуть досягати 32 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 4 квітня буде прохолодно. Синоптики попереджають про потужний вітер та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні синоптики прогнозують штормовий вітер - до 15-20 м/с. За даними ventusky, у східних областях пориви вітру можуть досягати 32 м/с.

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: ventusky

У цей день в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко заявила, що 4 квітня буде найхолодніший день за період цього похолодання. На території західних, північних та північно-східних областей очікується дощ та мокрий сніг. В Україні також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптик прогнозує підвищення температури повітря вже після цього похолодання.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: ventusky

Погода 4 квітня

В Україні 4 квітня буде мінлива хмарність. У цей день на території західних і північних областей будуть короткочасні дощі. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У північних, східних та північно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, на півдні та сході країни місцями 20-22°, у північних областях 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 4 квітня в Україну прийде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до +2...+12 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: meteoprog

Погода 4 квітня у Києві

У Києві 4 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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