Вдарять морози і піде сніг: синоптик назвав дату, коли почнеться похолодання

Температура повітря в Україні почне падати вже з першого дня жовтня.

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Прогноз погоди в Україні на жовтень 2023 року / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Україні у жовтні цього року сильно погіршиться. Вже з перших днів місяці увірветься серйозне похолодання. Про це в коментарі Главреду розказав народний синоптик Станіслав Щедрін.

Сильні дощі накриють Україні з 2-3 жовтня. Похолодання буде по всій Україні.

"В цілому жовтень, особливо перша його декада, буде дощовим. Однак денна температура в більшості областей коливатиметься близько 15-20 градусів тепла, на півдні України – 20-25 градусів", - говорить Щедрін. відео дня

Синоптик Наталка Діденко переконана, що погода почне змінюватись вже з першого дня жовтня. Сильні дощі накриють Україну і земля вбере потрібну вологу. Температура повітря зміниться з літньої на осінню і дихати стане легше, каже синоптик.

Заморозки і перший сніг

Перші заморозки почнуться з 5 жовтня. Вночі мороз може бути на території західних, північних та центральних областей. Однак заморозки не будуть тривалими і протримаються кілька днів. Після цього розпочнеться потепління, але дощів буде більше.

Перший сніг в Україні очікується вже у жовтні.

"У Карпатах перший сніг може випасти вже на початку жовтня. У більшості регіонів першого снігу варто очікувати не раніше, ніж наприкінці жовтня", - додав Щедрін.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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