Вдарить лютий мороз та піде сніг: синоптики назвали регіони, де температура опуститься до -17

У західних областях 5-6 лютого очікується сильний вітер, снігопад та хуртовина. На дорогах буде ожеледиця.

Погода в Україні - синоптики попереджають про сильні морози / pixabay

В Україну повертається справжня зима. Синоптики попереджають про сильні морози, тому найближчими днями краще вдягатися тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Значне похолодання відчується вже у неділю, 5 лютого. На півночі температура повітря вночі опуститься до 5-10 градусів морозу, а вдень - до 1-6 градусів морозу. На сході температура коливатиметься в районі позначки 0 градусів, а у Карпатах буде найхолодніше. Там температура повітря вдень опускатиметься до 6-11 градусів морозу, а вночі - до 11-17. У Криму буде достатньо тепло: вдень - 1-6 градусів тепла, вночі - до 3 градусів тепла.

Синоптики також попереджають про те, що на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується значний сніг та хуртовина. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / Укргидрометцентр

Погода на Київщині

На території Київщини 5 лютого буде падати невеликий сніг. Подеколи хмарне небо буде прояснюватись. Як і в західних областях, на Київщині буде ожеледиця.

"Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу", - повідомляють синоптики.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні у лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайту ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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