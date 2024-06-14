Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

Синоптики попереджають про те, що швидкість вітру може досягнути 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: УНИАН

Погода в Україні 15 червня буде місцями грозовою та дощовою. Також очікуються град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на вихідних в Україні вируватиме циклон. Він буде крутитись над півднем, згодом на сході, а пізніше дійде до півночі країни. Західні області будуть під впливом високого атмосферного тиску.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: ventusky

Погода 15 червня

В Україні 15 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують грозові дощі, град та шквали в Україні, крім західних областей, дощі, грози, вдень у південних, східних та більшості центральних областей. Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, у західних областях 7-12°; вдень 19-24°, у східних областях 25-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 15 червня в Україні буде грозова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+31 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: meteoprog

Погода 15 червня у Києві

У Києві 15 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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