В Україну увірветься потужний шторм: лише 6 регіонів будуть у безпеці

Погода в Україні 20 липня значно погіршиться. У більшості областей оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Повідомляється, що майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності.
"Вдень 20 липня у західних, центральних, південних областях грози", - йдеться у повідомленні.
Слід зазначити, що небезпека не оголошена лише у 6 областях:
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька.
Погода у Києві та області
Вдень 20 липня у Києві та Київській області очікуються дощі та грози. В цей день пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, які 3 регіони буде заливати проливними дощами. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується короткочасний дощ та гроза.
Також повідомлялося про те, що Україну накриє похолодання. У Києві 20 липня мінімальна температура повітря передбачається в межах + 15...+ 17 градусів, максимальна +26...+ 28 градусів.
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