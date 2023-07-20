В Україну увірветься потужний шторм: лише 6 регіонів будуть у безпеці

Вдень 20 липня майже по всій Україні пройдуть дощі з сильними грозами.

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Погода в Україні 20 липня погіршиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Погода в Україні 20 липня значно погіршиться. У більшості областей оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності.

"Вдень 20 липня у західних, центральних, південних областях грози", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Слід зазначити, що небезпека не оголошена лише у 6 областях:

Житомирська;

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька.

Погода у Києві та області

Вдень 20 липня у Києві та Київській області очікуються дощі та грози. В цей день пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, які 3 регіони буде заливати проливними дощами. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Також повідомлялося про те, що Україну накриє похолодання. У Києві 20 липня мінімальна температура повітря передбачається в межах + 15...+ 17 градусів, максимальна +26...+ 28 градусів.

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