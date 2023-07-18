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Україну накриє шторм: які 3 регіони буде заливати проливними дощами

Марія Тупік
18 липня 2023, 17:30 оновлено 18 липня, 17:50
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Температура повітря в області вночі становитиме + 12-17 °, а вдень підніметься до +23-28 °.
погода, прогноз погоди
Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні буде спекотною, але з сюрпризами. Як повідомляють синоптики, у ряді областей будуть опади. Місцями синоптики прогнозують грозу.

В Укргідрометцентрі відзначають, що в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у східних та південно-східних областях пройдуть дощі. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозується короткочасний дощ та гроза.

На решті території - без опадів.

відео дня

Вночі температура повітря в Україні буде +12-17°. На півдні і південному сході країни в нічні години буде тепліше-близько 20° тепла. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до + 23-28°. На півдні країни повітря прогріється до 27-32 ° тепла.

У Києві та області 19 липня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме + 12-17 °, а вдень підніметься до +23-28 °. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17 ° тепла, а вдень — +25-27°.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

В Україні буде шторм

Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в декількох областях на заході країни. Вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують грози. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Шторм в Україні
Шторм в Україні / Укргідрометцентр

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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