В Україну увірвуться снігопади і шторм: синоптик назвав найхолодніший день тижня

Україну накриє дощ та сніг, а температура впаде до -10 градусів.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні, після аномально теплих градусів у січні, почне трохи змінюватися.

Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, погода в останню декаду січня буде стійкою.

Погода в Україні на тиждень з 23 по 29 січня

23 січня нічна температура прогнозується на рівні 4...+1, вдень повітря прогріється до 0...+5.

У західних областях і Криму варто очікувати до +10.

Опадів не буде, а вітер - північно-східний, 5-10 м/сек, у Приазов'ї пориви до 15-20 м/сек.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

24 січня вже прийдуть морози. Вночі стовпчик термометра покаже -6, в Криму, Одесі та на Закарпатті -1...+4.

Вівторок, як і понеділок, залишиться без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

25 січня істотних опадів не очікується через підвищений тиск, але можуть бути тумани. Вночі температура повітря становитиме -7...-2.

У Сумській та Харківській областях -9. Вдень спостерігатиметься до -2...+ 3, у південних областях +2...+7.

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26 січня буде з дощем, місцями туман, вдень без опадів. Нічна температура - в межах -9...-4, в Криму близько 0. Вдень очікується -1...+ 4, в Криму і на півдні Одеської області до +7 .

Погода в Україні на вихідні

28 і 29 січня циклонна діяльність з півдня призведе до дощу і мокрого снігу в південних регіонах, Криму, Карпатах і Вінницькій області. Температура вночі прогнозується близько -4...+ 1, вдень -1...+ 4, у південних областях вночі +1...+ 6, вдень + 3...+ 8.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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