В Україну увірвуться снігопади і шторм: синоптик назвав найхолодніший день тижня

Погода в Україні, після аномально теплих градусів у січні, почне трохи змінюватися.
Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, погода в останню декаду січня буде стійкою.
Погода в Україні на тиждень з 23 по 29 січня
23 січня нічна температура прогнозується на рівні 4...+1, вдень повітря прогріється до 0...+5.
У західних областях і Криму варто очікувати до +10.
Опадів не буде, а вітер - північно-східний, 5-10 м/сек, у Приазов'ї пориви до 15-20 м/сек.
Хто такий Ігор Кибальчич
Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.
24 січня вже прийдуть морози. Вночі стовпчик термометра покаже -6, в Криму, Одесі та на Закарпатті -1...+4.
Вівторок, як і понеділок, залишиться без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.
25 січня істотних опадів не очікується через підвищений тиск, але можуть бути тумани. Вночі температура повітря становитиме -7...-2.
У Сумській та Харківській областях -9. Вдень спостерігатиметься до -2...+ 3, у південних областях +2...+7.
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26 січня буде з дощем, місцями туман, вдень без опадів. Нічна температура - в межах -9...-4, в Криму близько 0. Вдень очікується -1...+ 4, в Криму і на півдні Одеської області до +7 .
Погода в Україні на вихідні
28 і 29 січня циклонна діяльність з півдня призведе до дощу і мокрого снігу в південних регіонах, Криму, Карпатах і Вінницькій області. Температура вночі прогнозується близько -4...+ 1, вдень -1...+ 4, у південних областях вночі +1...+ 6, вдень + 3...+ 8.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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