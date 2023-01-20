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Завалить снігом і вдарить мороз: синоптики назвали дату різкого похолодання і нової неприємності

20 січня 2023, 16:48
У Карпатах вночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде в деяких регіонах сніжною. Як прогнозують синоптики, очікувати морозів варто вже до кінця січня.

За даними Укргідрометцентру у суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями, в західних областях очікується сніг.

Так, у західних областях вночі буде помірний, місцями значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. При цьому на дорогах очікується ожеледиця. Вдень місцями невеликі опади. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів.

У Карпатах вночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде в межах -1 -6 градусів.

На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 тепла до -2, а вдень +2 +7. У південній частині країни температура повітря підніметься до +6 +11 градусів. При цьому в східних областях вночі очікується -1 -6 градусів, а вдень близько 0.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. через опади на дорогах буде ожеледь.

Карта погоди

Погода на 22 січня

У неділю у всіх регіонах України буде трохи прохолодніше, ніж у суботу. На заході країни, а також у Луганській, Донецькій, Сумській, Рівненській та Харківській областях температура повітря становитиме близько 0 вдень і до -2...-4 вночі.

На півдні повітря прогріється до+6...+7 (у Криму - до +11), в інших регіонах — до +4... + 5.

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На більшій частині території буде хмарно, без опадів. Невеликі дощі зі снігом очікуються лише на Волині, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, а також у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Погода на 23 січня

Новий тиждень розпочнеться без опадів. Як прогнозує ресурс Sinoptik.ua, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості областей температура повітря буде близько 0.

Карта погоди

Похолодання в Україні

Начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що незначне похолодання в Україні очікується найближчими днями. Але сильні морози до кінця січня не прогнозуються.

"Починаючи з завтра очікується поступове зниження температури. На наступні вихідні це будуть переважно мінуси. Вдень невеликий плюс або близько нуля, вночі від 2 до 7 градусів морозу, на сході до 10 градусів морозу", - сказала синоптик, передає РБК-Україна.

Що стосується значних морозів, то, за попередніми розрахунками Укргридрометцентру, в найближчі десять днів їх "поки не видно", сказала Голеня, зазначивши, що прогноз може змінитися в ту чи іншу сторону.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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