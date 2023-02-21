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В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17

21 лютого 2023, 16:18
Україна отримає справжній "тепловий удар". Весна поступово, але помітно витісняє зиму.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями нагадуватиме справжню весну. Хоч 21 лютого в Україну прийшов циклон Willy з атмосферними фронтами, але вже в кінці тижня температура в країні помітно збільшиться.

Як повідомляє метеосайт Ventusky, вже цими вихідними країну накриє потепління +15.

У суботу, 25 лютого, Україна отримає справжній "тепловий удар" вже поступово, але помітно витісняє зиму.

відео дня

Згідно з даними Ventusky, вдень країну очікують майже літня температура:

Карта погоди
  • Чернівці та область + 16...+17
  • Одеса та область + 11...+15
  • Вінниця + 14
  • Київ та область до +13
  • Житомир та область + 12...+14
  • Тернопіль + 13
  • Рівне + 11
  • Львів та область + 10...+12
  • Кропивницький + 11
  • Дніпро і область до +10
  • Чернігів + 9

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Карта погоди

Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

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