В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17

Україна отримає справжній "тепловий удар". Весна поступово, але помітно витісняє зиму.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями нагадуватиме справжню весну. Хоч 21 лютого в Україну прийшов циклон Willy з атмосферними фронтами, але вже в кінці тижня температура в країні помітно збільшиться.

Як повідомляє метеосайт Ventusky, вже цими вихідними країну накриє потепління +15.

У суботу, 25 лютого, Україна отримає справжній "тепловий удар" вже поступово, але помітно витісняє зиму.

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Згідно з даними Ventusky, вдень країну очікують майже літня температура:

Чернівці та область + 16...+17

Одеса та область + 11...+15

Вінниця + 14

Київ та область до +13

Житомир та область + 12...+14

Тернопіль + 13

Рівне + 11

Львів та область + 10...+12

Кропивницький + 11

Дніпро і область до +10

Чернігів + 9

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Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

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