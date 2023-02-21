В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17

Погода в Україні найближчими днями нагадуватиме справжню весну. Хоч 21 лютого в Україну прийшов циклон Willy з атмосферними фронтами, але вже в кінці тижня температура в країні помітно збільшиться.
Як повідомляє метеосайт Ventusky, вже цими вихідними країну накриє потепління +15.
У суботу, 25 лютого, Україна отримає справжній "тепловий удар" вже поступово, але помітно витісняє зиму.
Згідно з даними Ventusky, вдень країну очікують майже літня температура:
- Чернівці та область + 16...+17
- Одеса та область + 11...+15
- Вінниця + 14
- Київ та область до +13
- Житомир та область + 12...+14
- Тернопіль + 13
- Рівне + 11
- Львів та область + 10...+12
- Кропивницький + 11
- Дніпро і область до +10
- Чернігів + 9
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Погода на початок березня в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.
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