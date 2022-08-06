В Україну рано увірветься осінь і заливатиме дощами: синоптики назвали дати холодного циклону

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у серпні принесе похолодання. Репетиція осені буде вже до кінця останнього місяця літа.

Як зазначають синоптики Gismeteo, спека в Україні спаде 22-23 серпня. В середньому, холодніше буде на 5 градусів.

З 22 серпня в Україні буде значно холодніше, а в деяких областях буде нижче 20 градусів тепла. Таке похолодання протримається приблизно до кінця місяця.

На півдні України, зокрема, в Одесі, похолодання прийде разом з дощами до +22 градусів, що на 6 градусів нижче за 21 серпня. Після чого, максимум температура до кінця місяця підніметься до 24 градусів тепла.

В центрі України, зокрема, у Дніпрі, 22 серпня очікується +20 градусів з опадами у вигляді дощів. Вище + 22 градуси з 22 числа і до кінця місяця температура не підніметься.

На сході України, зокрема, у Харкові, зі зливами температура опуститься 22 серпня до +19 градусів тепла. Після чого, максимальна температура до кінця місяця буде +22 градуси.

Дощі 22 серпня принесуть похолодання і на заході країни. У Львові 22 числа температура знизиться до +16 градусів, що на десять градусів нижче, ніж за 21 серпня. В останні три дні місяця температура підніметься до + 23.

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