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В Україну йде похолодання: де температура впаде до +21

Ангеліна Підвисоцька
21 серпня 2024, 19:34
1289
Синоптики попереджають, що багато областей України накриють грозові дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 22 серпня буде теплою. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у більшості областей України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у Києві 22-24 серпня буде послаблення спеки. Температура повітря знизиться до +25 градусів. Однак вже у неділю та понеділок спека повернеться. Очікується, що 22-го серпня послаблення спеки буде відчутне у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях. На території південних та західних областей будуть грозові дощі.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 серпня

В Україні 22 серпня буде мінлива хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 24°; вдень у західних та Житомирській областях 21-26° (в Карпатах 15-20°), в Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях 28-33°, на решті території сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 22 серпня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+38 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+33 градусів.

Погода 22 серпня у Києві

У Києві 22 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні опади в області. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 16-21°; вдень 28-33°; у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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