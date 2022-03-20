В Україну йде справжнє літо: де в березні буде до +17

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики прогнозують, що сезон холодів закінчиться вже найближчим часом, весна остаточно вступить у свої права, а більшість українців відчує по-справжньому весняне тепло.

Як повідомляє Gismeteo, протягом 10 днів у західних і центральних областях країни потеплішає до 17 градусів, проте вночі ще може бути мінусова температура.

Зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі, стовпчики термометрів показуватимуть температуру від + 6 до + 17 градусів. При цьому, вночі в деякі дні температура буде опускатися до 0 градусів.

У Житомирі та Запоріжжі також очікується значне потепління - вдень температура повітря коливатиметься від 5 до 16 градусів тепла в різні дні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до +5 градусів.

У південних областях буде дещо прохолодніше - там температура повітря становитиме близько 8 градусів тепла. Вночі вона дещо знизиться, але мінусових температур не прогнозується.

На північному сході країни потепління не очікується. Зокрема, в Харківській області стовпчики термометрів показуватимуть + 2 градусів вдень, а вночі і зовсім можливі морози до -7 градусів.

На більшій частині території нашої країни наступного тижня буде зберігатися хмарна погода, але будуть і ясні дні. Втім, місцями варто очікувати опадів у вигляді дощів.

Читайте також: