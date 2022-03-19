Україну розжарить до +20: коли чекати різкого потепління

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні вночі найближчим часом ще буде прохолодною, а ось вдень нарешті прийде весняне тепло.

"Антициклон обійняв і захищає всю Україну від снігу і дощів. Тому опадів у всіх областях в неділю не очікується, буде багато сонця", - повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вночі 20 березня у більшості регіонів країни -3 -7 градусів, у Харківській, Сумській, Полтавській областях -6 -12 градусів.

Вдень 20 березня весняне сонце "дасть запотиличник нічному морозу", максимально очікується +5 +9 градусів.

"Вітер, як і належить при антициклональній погоді, переважно слабкий. Тільки в південній частині і на південному сході України буде більш сильним, поривчастим",- написала синоптик.

Неділя в Києві буде ясною, сонячною. Вночі -4 градусів, вдень до + 8 градусів. Вітер слабкий і незначний. Наступного тижня в Україну увірветься потепління

Коли в Україні потеплішає

"Градуси підстрибнуть до + 9 +13 градусів, в західній частині України в середині тижня до +15 градусів, а в Закарпатті, ймовірно, до +19 градусів. За попередніми прогнозами, у п'ятницю, 25 березня, очікується короткочасне похолодання (короткочасне!). Потім градуси знову поскачуть вгору, до тепла", - порадувала українців Діденко.

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