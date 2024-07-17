Сонячний спалах частково "заглушив" зв'язок: Землю накрила нова магнітна буря

Сонце продовжує запускати спалахи протягом періоду інтенсивної активності, що впливає на Землю.

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Надпотужний спалах Сонця "накрив" зв'язок у частині світу / Колаж: Главред, фото: flickr

Сонце випустило найпотужніший із можливих спалахів класу X, що призвело до часткового відключення зв'язку. Він також став причиною викиду корональної маси, після чого Землю накрила магнітна буря.

Як повідомляє Space.com, сонячний спалах від плями AR3738 стався у вівторок, 16 липня, о 9:26 ранку за східним часом. Короткохвильове радіозникнення у зв’язку з останньою подією спостерігалося переважно над Атлантичним океаном, а також у більшій частині Африки, Європи та деяких частинах Північної та Південної Америки.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA повідомив, що є радіосигнали, які вказують на те, що спалах, "ймовірно", став причиною викиду корональної маси (CME).

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Як відомо, викиди корональної маси з Сонця стають причиною магнітних бурь. 16 липня сонячна активність зафіксована з К-індексом 6, що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням. Але вже сьогодні, 17 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3.18 липня та 19 липня індекс буде дещо вищим та згодом піде на спад.

Активність Сонця 17 липня / MeteoAgent 2024

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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