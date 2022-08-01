В Україні заштормить: синоптики попередили про серйозне погіршення погоди

Синоптики прогнозують грози, шквали, зливи та град.
Погода в Україні у понеділок, 1 серпня, на території більшості областей серйозно погіршиться. У цей день очікуються сильні зливи з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Місцями синоптики попереджають про град та шквалистий вітер.
"1 серпня в Україні, крім північно-східної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
У регіонах, де прогнозують негоду, оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності, жовтий.
Спокійною та сонячною погода буде лише у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що погода в серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться з спеки, проте з часом прийдуть більш комфортні температури. Усередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.
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За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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