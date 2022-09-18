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В Україні випав перший сніг: у Мережі показали фото засніжених квітів

18 вересня 2022, 11:59

Перший сніг випав на горі Піп Іван у Карпатах.

В Україні випав перший сніг: у Мережі показали фото засніжених квітів
18 вересня в Україні випав перший сніг / Колаж фото Facebook/Василь Фіцак, Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

В Україні випав перший сніг. Сталося це у неділю, 18 вересня. У Мережі вже показали фото засніжених квітів та інших рослин. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Перший сніг випав на вершині гори у Карпатах. Відомо, що увечері туди прийшов мороз, а гору огортав туман.

"Станом на 08:15, 18.09.2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.

первый снег
В Україні випав перший сніг / Василь Фіцак

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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