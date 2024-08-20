Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

Синоптики попереджають, що в Україну скоро прийде похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 21 серпня буде спекотною. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 21 серпня спека набиратиме обертів. У більшості областей, крім західних, температура повітря підвищиться до +37 градусів. У цей день переважатиме суха погода через антициклон. 22-23 серпня на території північних, західних та центральних областей відчується послаблення спеки.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: ventusky

Погода 21 серпня

В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у західних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 29-34°, на решті території сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 21 серпня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+38 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+33 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода 21 серпня у Києві

У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°; вдень сильна спека 35-37°; у Києві вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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