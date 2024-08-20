УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2024, 19:49
188
Синоптики попереджають, що в Україну скоро прийде похолодання.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 21 серпня буде спекотною. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 21 серпня спека набиратиме обертів. У більшості областей, крім західних, температура повітря підвищиться до +37 градусів. У цей день переважатиме суха погода через антициклон. 22-23 серпня на території північних, західних та центральних областей відчується послаблення спеки.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 21 августа
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: ventusky

Погода 21 серпня

В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у західних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 29-34°, на решті території сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 21 серпня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+38 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+33 градусів.

погода 21 августа
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода 21 серпня у Києві

У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 15-20°; вдень сильна спека 35-37°; у Києві вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 августа
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

21:20 Україна
Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

19:49 Синоптик
Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

19:02 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

“Чекати лишилося недовго”: коли закінчиться війна - новий прогноз 13353

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя 9954

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці 9086

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці

Скільки потрібно пити води на день: експерт назвав головне правило 4422

Скільки потрібно пити води на день: експерт назвав головне правило

Останні новини

21:20

Світло буде завжди: коли скасують графіки вимкнення електроенергії

20:57

Пряма дорога на Павлоград: Безугла розповіла, що буде, якщо Покровськ впаде

20:38

Росія використала нову зброю в боях під Курськом: чи ефективно

20:29

Піднімається на вершини гір без палиці: що відомо про нову найстарішу людину в світі

20:25

Пережила дві війни, "іспанку" і Covid: у 117 років померла найстаріша людина у світі

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
19:49

Україну атакує нестерпна спека: до яких температур "розсмажить" регіони

19:15

Зникне з дому назавжди: що кладуть до шафи, щоб врятувати речі від моліВідео

19:14

Експерт: ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом, ті - за крок від оточення

19:10

Вся правда про операцію на КурщиніПогляд

Реклама
19:02

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

18:37

Критикуючи ратифікацію Римського статуту, партія Порошенка грає на руку Кремлю – політолог

18:35

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

18:34

ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

18:02

Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

17:58

Підірвав "комбата-м'ясника" і перейшов на бік ЗСУ: деталі потужної операції "Очерет"Відео

17:55

Здирати шпалери не потрібно: як пофарбувати стіни в кімнаті - простий метод

17:37

Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

17:27

Хто зі стримінгових сервісів покаже матч "Олімпія — Зоря"

17:20

Цифра здивує багатьох: як часто потрібно прати джинси - дослідження

17:13

Росія розганяє істерику через "американську ПВК" у Курській області: заява МЗС

Реклама
17:09

Розпочнеться період бід і страждань: що не можна робити 21 серпня

17:08

Як росіяни скиглять через мосторіз на КурщиніВідеоблоги

17:07

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки СеймВідео

17:05

Заборона УПЦ МП в Україні: що творили "священики" під час війни і що їм загрожує

16:45

Не тільки ціною і кольором: чим відрізняється цукіні від кабачка - просте пояснення

16:32

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

16:12

Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

16:04

В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

15:59

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

15:59

Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

15:50

Як прибрати цвіль зі стін: 5 дешевих способів, які моментально працюють

15:41

Бред Пітт відреагував на відмову власної доньки від його прізвища

15:31

Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлоруФото

15:28

Що означає "тихою сапою": слово "сапа" – це зовсім не те, що усі уявляютьВідео

15:27

Принесуть багатство та щастя: які кімнатні рослини привертають удачу

15:12

Виплати, як на передовій: Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ

15:00

Чоловік випадково знайшов справжній бивень мамонта у річці

14:49

Коли спека в Україні відступить: стала відома дата

14:40

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

14:35

"Ми і так уже залякані": путіністка Валерія з'явилася з українською символікою

Реклама
14:30

Зрадники України попрощаються з державними нагородами: ВР прийняла законопроєкт

14:25

Поштовх до змін: що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні

14:20

Церковне свято 21 серпня: що заборонено робити на пророка Самуїла

14:10

Російський актор-окупант став 200-им у Курській області

13:36

Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП: скандальні деталі

13:28

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

12:59

"Росіяни, білоруси, welcome": Орбан досі не пояснив рішення про спрощення в'їзду

12:56

Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

12:53

Точно не почорніє: як зберегти капусту свіжою до весни

12:47

"Можу впливати на глобальну індустрію музики": Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти