В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Синоптики попереджають про те, що в Україну йде сильне похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря впаде до -14 градусів

Де синоптики прогнозують сніг

Погода в Україні 22 грудня буде холоднішою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21-23 грудня температура повітря опуститься до -5 градусів. На вихідних очікуються дощі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: ventusky

Погода 22 грудня

В Україні 22 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день мокрий сніг прогнозують у південних, східних та центральних областях України. Вітер буде північно-східний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9- 14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 22 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+8 градусів. Найнижча температура буде у Київській та Чернігівській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: meteoprog

Погода 22 грудня у Києві

У Києві 22 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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